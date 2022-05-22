Saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolunun kuzey kısmında Dörtyol köyünde arazi yangını meydana geldi. Yangın geniş bir alana yayıldı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra bölge halkı traktörler ile müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor

Saat 12.00 sıralarında, Pınarbaşı köyünde başlayan yangın sonucu, 29 dönüm biçilmemiş buğday, 8 dönüm anız, 179 metre uzunluğundaki sulama lastikleri ve 29 adet muhtelif meyve ağaçları yandı. Yangına polis itfaiye ekiplerinin yanı sıra Belediyeye ait su tankeri ve bölge halkı müdahale etti. Soruşturma devam etmektedir.