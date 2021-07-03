Yangın kontrolden çıktı, çok sayıda ev yandı

Limasol’a bağlı Arakapas’ta büyük yangın. Bölgede panik yaşanıyor.

Rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkan yangın çok sayıda evi tehdit etmeye başladı. Bölge Belediye başkanı Vasos Vasileiou çok sayıda evin de yandığını açıkladı.

İtfaiye sözcüsü Andreas Kettis, köyü korumak için bölgeye havadan ve karadan müdahale edildiğini belirtti.

Belediye Başkanı Vasileiou “Köyde yangın kontrolden çıktı ve tahliye etmeye çalışıyoruz. Bazı yerliler ayrılmayı reddediyor, mülklerini kurtarmak istiyorlar. Umarım onlar için daha kötü olmaz. Bir dakika yangın burada, bir dakika sonra başka bir yere atlıyor, kaos oluyor’ dedi.

Şiddetli rüzgar yangınla mücadele çabalarını engelliyor.