Yangın korkuttu!

Lefkoşa-Girne Anayolu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Son Güncelleme: 22.06.2018 17:22
Lefkoşa-Girne Anayolu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Lefkoşa-Girne Anayolu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.