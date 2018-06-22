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Yangın korkuttu!

Lefkoşa-Girne Anayolu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

22 Haziran 2018 Cuma 16:56
Yangın korkuttu!

Lefkoşa-Girne Anayolu ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki arazide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

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Polis Basın subaylığından alınan bilgiye göre, yangın sonucunda, yaklaşık 70 dönümlük anız, 50 adet yuvarlak sano balya, 30 adet çam, 2 adet selvi ve akasya ağaçı yanarak zarar gördü.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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Son Güncelleme: 22.06.2018 17:22
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