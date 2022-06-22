Künye
Kıbrıs 32
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Ölümlü kaza zanlısı mahkemeye çıkarıldı
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Zorla kaçırdılar, tecavüz ettiler!
Ercan'da 500 bin Euro ile yakalandı
Ercan'da 500 bin Euro ile...
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek istedi
71 yaşındaki kadına tecavüz etmek...

Yangın söndürme çalışmalarına Rum kesiminden de destek veriliyor

Mersinlik bölgesinde çıkan yangını söndürme çalışmalarına Türkiye Cumhuriyeti ile İngiliz üsler bölgesinin ardından Rum kesiminden de destek veriliyor.

22 Haziran 2022 Çarşamba 16:14
136 Okunma
Yangın söndürme çalışmalarına Rum kesiminden de destek veriliyor
banner48

TAK muhabirine konuşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dünden beridir süren yangının söndürülmesi için ilgili tüm ekiplerin ve halkın mücadele verdiğini, sarp ve dik bir alanda süren yangına karadan müdehalenin zor olduğunu, havadan müdehalenin sürdüğünü kaydetti.  

Söndürme çalışmalarına Türkiye’den 1, İngiliz üsler bölgesinden de 2 helikopter katıldığını, rüzgardan dolayı yangının yayıldığını ifade eden Cahitoğlu, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla BM aracılığında Rum kesiminden de 2 yangın söndürme uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılacağını söyledi.  

Uçakların havalandığını ifade eden Cahitoğlu, hava araçlarının hava kararana kadar yangını söndürmek için çalışacağını, sonuca varılamazsa gece de karadan söndürme çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor!
Yangın Tatlısu istikametine doğru ilerliyor!
“Bölge tehlike altında. Yangın önlenemiyor"
“Bölge tehlike altında. Yangın önlenemiyor"
Köyü boşaltmak için hazır bekliyoruz!
Köyü boşaltmak için hazır bekliyoruz!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim