Yangın söndürme çalışmalarına Rum kesiminden de destek veriliyor

TAK muhabirine konuşan Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu, dünden beridir süren yangının söndürülmesi için ilgili tüm ekiplerin ve halkın mücadele verdiğini, sarp ve dik bir alanda süren yangına karadan müdehalenin zor olduğunu, havadan müdehalenin sürdüğünü kaydetti.

Söndürme çalışmalarına Türkiye’den 1, İngiliz üsler bölgesinden de 2 helikopter katıldığını, rüzgardan dolayı yangının yayıldığını ifade eden Cahitoğlu, Dışişleri Bakanlığı kanalıyla BM aracılığında Rum kesiminden de 2 yangın söndürme uçağının yangın söndürme çalışmalarına katılacağını söyledi.

Uçakların havalandığını ifade eden Cahitoğlu, hava araçlarının hava kararana kadar yangını söndürmek için çalışacağını, sonuca varılamazsa gece de karadan söndürme çalışmalarının süreceğini kaydetti.