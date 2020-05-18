Yangın söndürüldü

Polis, yangının kontrol altında olduğunu, çevre emniyeti alınmış vaziyette soğutma çalışmaları devam ettiğini duyurdu.Yangın bölgesinde iç kısımlarda yer yer küçük yanmaların ise halen mecvut olduğu açıklandı. Yangın dolayısıyla trafik akışına kapatılan Kalkanlı - Çamlıbel yolu ise halen araç trafiğine kapalı.