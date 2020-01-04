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Yangın sonucu araç tamamen yandı

04 Ocak 2020 Cumartesi 16:18
Yangın sonucu araç tamamen yandı

Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan yakınlarında, bugün, saat 14:30 sıralarında,  Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç yandı.

Arabası yanan  Ayla Akkaya'nın sosyal medyadan paylaşımı dikkat çekti.  Akkaya, aracını makinistten aldıktan dakikalar sonra yanmaya başladığını iddia etti. Yangının henüz neden çıktığı tespit edilmedi. 

Polisten yapılan açıklama şöyle: Gazimağusa  - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan yakınlarında, bugün, saat 14:30 sıralarında,  Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Soykan Oto Galeri önlerine geldiği zaman henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı.  Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Soruşturma devam ediyor.

 Ayla Akkaya'nın paylaşımı şöyle:

Son Güncelleme: 04.01.2020 17:13
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberAraç YangınıGazimağusa  - Lefkoşa Anayolu
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