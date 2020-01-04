Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan yakınlarında, bugün, saat 14:30 sıralarında, Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç yandı.

Arabası yanan Ayla Akkaya'nın sosyal medyadan paylaşımı dikkat çekti. Akkaya, aracını makinistten aldıktan dakikalar sonra yanmaya başladığını iddia etti. Yangının henüz neden çıktığı tespit edilmedi.

Polisten yapılan açıklama şöyle: Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Demirhan yakınlarında, bugün, saat 14:30 sıralarında, Ayla Akkaya Özezinç yönetimindeki ER 101 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada Soykan Oto Galeri önlerine geldiği zaman henüz tespit edilemeyen sebepden dolayı araçta çıkan yangın sonucu araç tamamen yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Ayla Akkaya'nın paylaşımı şöyle: