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Yangın sonucu çok sayıda eşya zarar gördü

Girne’de Kemal Kayacan Sokak üzerinde dün saat 07.40 sıralarında Silver Waves Apart Hotel’in bodrum katında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

08 Kasım 2020 Pazar 12:06
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Yangın sonucu çok sayıda eşya zarar gördü

Girne’de Kemal Kayacan Sokak üzerinde dün saat 07.40 sıralarında Silver Waves Apart Hotel’in bodrum katında henüz tespit edilemeyen nedenden dolayı bir yangın meydana geldi.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu bodrum katında muhafaza edilen muhtelif koltuk takımları, sandalyeler, masalar, bisiklet, gaz sobası, dolaplar, muhtelif elektrik aksamları tamamen, pencere kasaları, kapı kasaları, şezlong minderleri, televizyonlar, mikrodalgalar ve camlar kısmen yanarak zarar gördü.  Polis soruşturması devam ediyor.

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