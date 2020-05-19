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Yangın şüphelisi Yusuf Sadrazam terör bağlantılı mı ?

Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında dün saat 11.00 sıralarında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan kişinin 30 yaşındaki Yusuf Sadrazam olduğu öğrenildi.

19 Mayıs 2020 Salı 08:29
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Yangın şüphelisi Yusuf Sadrazam terör bağlantılı mı ?

Tepebaşı-Akdeniz köyleri arasında dün saat 11.00 sıralarında mangal yakısıyla ormanı yakmaya çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan kişinin 30 yaşındaki Yusuf Sadrazam olduğu öğrenildi.

Gazetda’nın haberine göre Sadrazam’ın Akdeniz köyünde ikamet ettiği belirtildi.

Dün saat 11:00 sıralarında, Yusuf Sadrazam, kullanımında bulunan araç ile Tepebaşı–Akdeniz Köyü’nün 4-5 km’leri arasındaki yolda seyir halinde bulunduğu sırada, henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı tasarrufunda bulunan mangal tutuşturucusunu ateşledikten sonra ormanı yakmak maksadıyla yolun güney kısmına atıp olay yerinden ayrıldı.

Olayın hemen akabinde söz konusu yerden geçmekte olan duyarlı bir vatandaş tarafından ateşin görülmesi üzerine, söz konusu ateş büyümeden söndürüldü.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamına bahse konu şahıs tespit edilerek tutuklandı.

Olayla ilgili olarak Sadrazam’ın terör örgütleri, iç ve dış bağlantıları araştırılıyor. Son günlerde ardı ardına yaşanan yangın olaylarının, söz konusu kişi tarafından yapıldığına inanılıyor.

Araçta bulunan emare tutuşturucuların kaynağı araştırılıyor. Soruşturma çok yönlü sürüyor.

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