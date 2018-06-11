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Yangına müdahale yine Türkiye’den

Ülkemizde son günlerde artan yangın olayları ülkemizde konuşlandırılacak bir yangın uçağı veya yangın helikopterinin gerekliliğini yeniden hatırlattı

11 Haziran 2018 Pazartesi 11:05
Yangına müdahale yine Türkiye’den

Havadis'ten Eniz Orakcıoğlu'nun haberine göre, Yıllardır ülkemizde çıkan yangınlara müdahale etmek için Türkiye’den bir yangın uçağı veya yangın helikopteri yola çıkmakta ve müdahalelerini yapmaktaydılar. Ama bu konuda sürekli sesler yükselmekte kendimize ait bir helikopterin olması gerektiği değişik çevrelerce dile getirilmekteydi.

KKTC’ye ait bir yangın helikopterini alamasak da, 2016 Haziran ayında sadece söylemde kalan “Türkiye’den bir yangın söndürme uçağı veya helikopterinin KKTC’de konuşlandırılacağı” kamuoyunda bir mutluluk yaratmaya yetmişti.

Türkiye Orman Müdürlüğü ile KKTC Orman Dairesi arasında yapılan bir anlaşma nedeniyle bu uygulama gerçekleştirilemedi. İhtiyaç olması halinde geçmiş yıllarda olduğu gibi yangın uçağı veya yangın helikopteri müdahale için Türkiye’den gelecek.

Yangın helikopteri KKTC’de konuşlandırtacaktı

2016’nın Haziran ayında Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yakın bir zamanda Türkiye’den bir yangın söndürme uçağı veya helikopterinin KKTC’de konuşlandırılacağını söylemiş KKTC’de konuşlandırılacak aracın nasıl Türkiye’den KKTC’ye müdahalede bulunma planı varsa, Türkiye’de çıkabilecek bir yangında da KKTC’den oraya müdahale edebileceğini anlatmıştı.

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Ataoğlu: O dönemde protokol vardı

Bugün gelinen noktada ise Ataoğlu, o dönem Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile yapmış oldukları görüşmelerde ve protokolde herhangi bir yangın anında hemen müdahale edebilecek 3 ayrı bölgede yangın uçağı ve helikopteri olduğunu, gerekirse de bu uçaklardan birini KKTC’de konuşlandırılabileceğinin konuşulduğunu söyledi. Ama o dönemem sadece bir büyük yangın olduğunu Türkiye’den gelen helikopter ve uçaklarla

Şahali: İhtiyaç halinde Türkiye’den gelecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Ülkemizde konuşlandırılacak bir yangın helikopteri ile ilgili bir plan ve niyet olmadığını vurgulayarak, helikopterin ülkemizde konuşlandırılması yerine Türkiye Orman Müdürlüğü ile Orman Dairesi arasında yapılan bir anlaşma olduğunu ve ihtiyaç halinde oradan yangın uçağı veya yangın helikopterinin geleceğini söyledi. Bunun yanında Şahali, daha da fazlasına ihtiyaç olması halinde Birleşmiş milletler ve İngiliz Üstleri Yönetimi ile irtibata geçileceğini bu konuda istişarelerin de yapıldığını kaydetti.

“Zaman açısından sıkıntı yok”

Türkiye Cumhuriyeti’nden KKTC’ye yangın uçaklarının gelmesinin 18 dakika, helikopterin gelmesinin ise 25 dakika sürdüğünü belirten Şahali,  zaman açısından bir sıkıntı olmadığını da sözlerine ekledi. Öte yandan geçtiğimiz gün Tepebaşı-Kalkanlı bölgesinde Orman Yangınlarına Hazırlık Tatbikatı gerçekleştirdiklerini de anlatan Şahali, tatbikat gerekçesi ile ormanlık arazide yangın çıktığı ihbarı verildi, ihbar üzerine paydaş kurumlar koordinasyon ile eşgüdümlü hareket kabiliyetlerini sergiledi. Ek olarak senaryo gereği Türkiye, Birleşmiş Milletler ve İngiliz üstleri ile temas kurularak yardım istendi.

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Davut 2018-06-11 11:29:02

Biz çok fakir bir devletiz. Bizim yangın helikopterimiz olamaz.

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