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Yangında 1 kişi yaralandı

Kıbrıs'ın güneyinde bulunan Larnaka Rafinerisi'nde bu sabah yangın çıktı, 1 işçi yaralandı...

01 Nisan 2018 Pazar 10:21
Yangında 1 kişi yaralandı

Kıbrıs'ın güneyinde bulunan Larnaka Rafinerisi'nde bu sabah yangın çıktı.

Rum radyosu yangının, bu sabah 06.30’da petrol tanklarının temizlenmesi sırasında çıktığını duyurdu.

İki işçinin tankı temizlediği sırada binada başlayıp tanka sıçrayan yangında 2.5 metre  uzunluğundaki tankın üzerinden yere düşen bir işçi hafif yaralandı.

İtfaiyenin müdahalesi ile yangın yayılmadan söndürüldü.

Larnaka Belediye Başkanı Andreas Viras, petrol rafinerisinin kentten derhal taşınması gerektiğini vurguladı.

Viras, “Bugünkü yangın çok daha kötü sonuçlanabilirdi, hemen ötede doğal gaz tüpleri vardı” dedi

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Son Güncelleme: 01.04.2018 10:49
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Ertaç Eser 2018-04-01 10:35:07

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