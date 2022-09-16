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Yangında hayvanlar telef oldu

Sütlüce Köyü'nde bir evin kümesinde meydana gelen yangında hayvanlar yanarak telef oldu.

16 Eylül 2022 Cuma 11:33
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Yangında hayvanlar telef oldu


Polis yangınla ilgili şu açıklamayı yaptı:

15.09.2022 tarihinde, saat 20:30 sıralarında, Sütlüce Köyünde Nergiz Sokak üzerinde bulunan Aliye MEAR’a ait evin bahçesindeki hayvan kümesinde, muhtemelen elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, kümesteki 2 adet kaz ile 2 adet tavus kuşu yanarak telef olmuş, 19 adet sunta tahta, elektrik kabloları ve aksamları tamamen yanmış, 21 adet yemlik ise ısıdan dolayı zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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