Yangında ihmal var mı?

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Mersinlik bölgesinde başlayan ve dört gün boyunca devam eden büyük orman yangını tüm KKTC’nin yüreğini sızlattı. Yağmurun yağmasıyla sönen orman yangınında “İhmal olup olmadığını” vatandaşa sorduk…

“HERKES YAN GELİP YATIYOR”

“Orman Dairesi iş yapmıyor. Herkes yan gelip yatıyor” diye sözlerine başlayan bir vatandaş, “Ormanlarımız bizim milli servetimizdir. Ağaçlar olmazsa yağmur yağmaz, oksijenimiz olmaz. Orman Dairesi yan gelip yatacağına, haftanın iki günü yatmasa haftanın 7 günü çalışsa ülkede yangınlar yaşanmayacak. Kantara bölgesi neden yandı? Yine birisinin kafası bozuldu ve ormanı yakmıştır. Devlete dil uzatmak istemiyorum ama diyorlar ki bu bölgelerden çok güzel villa olur. Zaten açlık sınırı belli veriyor insanların eline ateşi bu sayede ormanlar yanıyor. Güvenlik denetlemesi yapılırsa ormanları kimse yakamayacak. Bundan sonra denetleme de olmayacak hiçbir şey yapmayacaklar. Tüm sorunları es geçecekler” dedi.

“ÇOK ÜZGÜNÜZ”

Diğer bir vatandaş ise, “Zaten 4 tane ağacımız vardı onlarda yanıp gitti. Her yangın haberini aldığımızda çok üzgün oluyoruz. Yanan sadece ormanlar değil orada yaşayan canlılara da olan oluyor. Bu yüzden çok üzgünüz” ifadelerini kullandı.

“DAHA DUYARLI VE DİKKATLİ OLMAMIZ GEREKİYOR”

Hemen hemen her yaz döneminde yangınlarla karşı karşıya kaldığımıza dikkat çeken bir vatandaş, “Artık yangınların yaşanmaması adına vatandaşların daha duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Çünkü bir kıvılcım kocaman ormanları daha sonra da ülkeyi yok eder. Ormanlar bizim milli servetimiz olduğu için milli servetimizi kaybettiğimizde birçok kazanımlarımızı kaybedeceğiz” şeklinde konuştu.

“ÜZGÜNÜZ DEMEK BİR ŞEYLERİ ÇÖZMEZ”

“Bazı şeylere geç yetiştiğimiz için ihmallerde arkasından geliyor” diyen diğer bir vatandaşta konuşmasının devamında, “Biz Mesarya Bölgesinde kalıyoruz. Yangın çıktığı zaman üzgünüz demek bir şeyleri çözmez. Üzgün olmak yerine tankerleri alıp yangın bölgesine gitsek yangını daha hızlı söndürme şansımız olabilir” ifadelerini kullandı.

“GÖZ GÖRE GÖRE…”

Elif Kara isimli vatandaş, “Yangının normal bir şekilde çıktığına inanmıyorum. Müdahalenin de yetersiz kaldığını düşünüyorum. Devlet yetkilileri elinden gelen imkânları arttırarak diğer ülkelerden de takviyeler alarak kaybettiğimiz alanların daha az bir kısmının gitmesi gerekebilirdi. Göz göre göre 3 gün boyunca adanın yarısı gitti. Ormanların gittiğine mi üzülelim? Yoksa yangınla birlikte ölen canlılara mı üzülelim? Neye üzüleceğimizi şaşırdık” dedi.

“HABERLERİ OKURKEN AĞLADIM”

Bir vatandaş ise, “Yangınla ilgili haberleri okurken oturduğum yerde ağladım. Yanan ormanı tekrardan nasıl geri getireceğiz?” diye sordu.

“İHMAL OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM”

İhmale vurgu yapan bir vatandaş, “Yangının başlangıcından şu ana kadar ihmalin olduğunu düşünüyorum. Söndürme çalışmaları yetersiz olan yerde tekrardan yangın başlıyor. Yangınla mücadele konusunda devlet yetkilerinin hepsi yetersiz kaldı. Herkes oturduğu yerden yangını izledi” dedi.

“YANGIN BÖLGESİNE YETKİLİLER GÜLEREK GİTTİLER”

Bir vatandaş ise, “Yangın bölgesine yetkililer gülerek gittiler. O alana gülerek gidilemezdi. Yangın alanında ölen hayvanları hepimiz gördük. Cumhurbaşkanının da bunu düşünerek o alan gitmesi gerekirdi” şeklinde konuştu.

“ZAMANINDA SAYIN DENKTAŞ TEDBİR ALINMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİ”

Ali Olgar isimli vatandaş ise, “Tedbir almadıkları için bu yangınlarla karşı karşıya kalıyoruz. Zamanında Sayın Denktaş tedbir alınması gerektiğini söylemişti. Değişen hiçbir şey olmadı ve ciğerimiz yanmaya devam etti. Rum tarafı helikopter göndermeyi teklif ediyor bizim yetkililerimiz de kabul etmiyor. Buradaki ormanlar sadece bizim değil ki onların da ormanıdır. Tedbirler alınmış olsaydı bu kadar büyük yangınları yaşamamış olacaktık” dedi.

“İHMAL OLMASAYDI YANGINDA OLMAZDI”

Fatih Tuncer, “İhmal olmasaydı yangında olmazdı. İnşallah bu yangınlar artık son olur. Yangınlarla birlikte canımız yanıyor. Çünkü ormanlık alanda binlerce ağaçlar yanıyor. Sadece vatandaşların değil devletinde önlem alması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“HERKESİN BİRLİK İÇERİSİNDE HAREKET ETMESİ GEREKİYOR”

Deniz Altun, “Yangının çıkmasında ihmalin olduğunu düşünüyorum. Yangına sebep olan kişilerin insan olduğunu düşünüyorum. Vicdanlı insanlar tedbirli olup yangının çıkmasına sebebiyet vermez. Yangınların yaşanmaması için herkesin birlik içerisinde hareket etmesi gerekiyor. Bundan sonraki süreçte ise yanan yerleri yeniden kazandırmak ve yeni bir yangına sebebiyet verecek hareketler içerisinde olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

“MEMLEKETİMİZİN EN GÜZEL YERİ ARTIK YOK”

Ali Canlı, “Memleketimizin en güzel yeri artık yok. Şu ana kadar hiçbir idare yangınlar için bir önlem almadı. Bundan sonra da herhangi bir önlem alacaklarını da düşünmüyorum” dedi.

“YANGINLARLA BİRLİKTE ÜLKEYİ BETONLAŞTIRMAYA DOĞRU SÜRÜKLEYECEKLER”

Gündem Kıbrıs mikrofonuna konuşan diğer bir vatandaş ise, “Yangınların insanlar tarafından kasıtlı çıkarıldığını düşünüyorum. Yangınlarla birlikte ülkeyi betonlaştırmaya doğru sürükleyecekler. Yangınla etkili mücadele edemediğimizi düşünüyorum. Daha Haziran ayındayız ve yangınların devam edeceğini düşünüyorum” şeklinde konuştu.