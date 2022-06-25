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Yangından 20 bin dönüm etkilendi

Mersinlik-Tatlısu bölgesinde 4 gün süreyle etkili olan yangın, dün gece yarısı başlayan sağanak yağmurla söndü.

25 Haziran 2022 Cumartesi 09:41
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Yangından 20 bin dönüm etkilendi
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Sağanak yağış, günlerdir bölgede yangınla mücadele eden bölge halkı, yetkililer ve yangın söndürme çalışmalarına katılanlar tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Bölgedeki yetkililer ve görgü tanıkları, sağanak yağmurla birlikte, gece saatlerinde çeşitli noktalarda görülen alevlerin söndüğünü belirtti.

Salı günü öğleden sonra başlayan yangın Mersinlik, Ağıllar, Ardahan ve Topçuköy bölgesinde yaklaşık 20 bin dönümlük bir alanda etkili olmuştu.

Havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alınan alevler, şiddetli rüzgarla birlikte parlayarak yeni yangınlara yol açmış, yangın 4 gün süreyle tam olarak kontrol altına alınamamıştı.

Öte yandan sağanak yağış Lefkoşa ve Girne’de de etkili oldu.

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