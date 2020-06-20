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Yangının bilançosu ağır oldu

Gönendere-Serdarlı köyleri arasında, dün 14.40 sıralarında çıkan yangında, çeşitli şahıslara ait 28 dönüm biçilmiş arpa anızı, 5 rulo balya tamamen, 31 badem ağacı ve 8 zeytin ağacı kısmen yanarak zarar gördü.

20 Haziran 2020 Cumartesi 11:51
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Yangının bilançosu ağır oldu

Gönendere-Serdarlı köyleri arasında, dün 14.40 sıralarında çıkan yangında, çeşitli şahıslara ait 28 dönüm biçilmiş arpa anızı, 5 rulo balya tamamen, 31 badem ağacı ve 8 zeytin ağacı kısmen yanarak zarar gördü. 

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri ve çevre halkı tarafından söndürüldü. 

Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında Bostancı’da, Güzelyurt-Lefke anayolunun güney kısmında Pırlanta Ülman’a ait narenciye bahçesi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında ise, 1,000 metre uzunluğunda damlama lastiği, çeşitli şahıslara ait 3 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli su borusu tamamen, 12 portakal ağacı ise kısmen yandı. 

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Olaylar hakkındaki polis soruşturmalı devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
YangınSerdarlıGönendere
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