Yangının bilançosu ağır oldu

Gönendere-Serdarlı köyleri arasında, dün 14.40 sıralarında çıkan yangında, çeşitli şahıslara ait 28 dönüm biçilmiş arpa anızı, 5 rulo balya tamamen, 31 badem ağacı ve 8 zeytin ağacı kısmen yanarak zarar gördü.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemeyen yangın itfaiye ekipleri ve çevre halkı tarafından söndürüldü.

Öte yandan dün saat 15.30 sıralarında Bostancı’da, Güzelyurt-Lefke anayolunun güney kısmında Pırlanta Ülman’a ait narenciye bahçesi içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangında ise, 1,000 metre uzunluğunda damlama lastiği, çeşitli şahıslara ait 3 adet 6 metre uzunluğunda kelepçeli su borusu tamamen, 12 portakal ağacı ise kısmen yandı.

Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmalı devam ediyor.