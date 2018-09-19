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Yangının sebebi belli oldu

19 Eylül 2018 Çarşamba 23:18
Yangının sebebi belli oldu

Cratos Otel Halkla İlişkiler Birimi, bugün akşam saatlerinde otelin plaj bölgesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, yangının Coco Bongo Adası olarak bilinen barın, elektrik şebekesindeki arızadan kaynaklandığı belirtildi.

Yangının itfaiye ekipleri ve otel çalışanları tarafından başarılı bir operasyonla kısa sürede söndürüldüğü ifade edilen açıklamada, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı da kaydedildi.

Otel Açıklamasında, “Geçmiş olsun dileklerini ileten ve bizi unutmayan herkese teşekkür ediyoruz. Her zaman adada ilkleri gerçekleştiren Cratos Premium olarak sizlere en iyi şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılanların sayısının 4 olduğu açıklandı.

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Son Güncelleme: 19.09.2018 23:20
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