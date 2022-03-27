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Yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor

27 Mart 2022 Pazar 11:00
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Yangınla ilgili polisin soruşturması sürüyor
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Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 27.03.2022 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Girne’de, Fehmi Ercan Caddesi üzerinde bulunan bir otele ait çamaşırhane binasında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup yangın sonucu, çamaşırhane içerisinde bulunan 6 adet kurutma ile 6 adet çamaşır makinesi, 2 adet ütü, 1 adet bilgisayar, tekstil malzemeleri, personel kıyafetleri ve bina tamamen yanmıştır. Yangın sonucu herhangi bir yaralanma olmamış olup, soruşturma devam etmektedir.

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