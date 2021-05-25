Yangınla ilgili soruşturma sürüyor

Bugün saat 11:00 sıralarında, Dörtyol Ağıllar Bölgesinde, İ.Ç. (E-58), spiral makinesi ile kesme işlemi yaptığı sırada, makinden çıkan kıvılcımların kuru otları tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; Hayri Boylu'ya ait hurdalık alanda bulunan plastik atıklar ile hurda nitelikli araçlar yanarak, Kerim Fidan'a ait ikametgahın 4 adet pencere camı ısıdan kırılmak suretiyle, plastik su hattı ve elektrik kablosu ile bir adet elektrik direği ve üzerindeki aparatlar yanarak zarar gördü.

Yangına sebebiyet veren İ.Ç. tutuklandı, olayla ilgili soruşturma devam ediyor...