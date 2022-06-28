Yangınla ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!

Mersinlik bölgesinde 4 gün süren orman yangınında gözaltına alınan zanlı H.T bugün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.

Yangınla ilgili mahkemeye çıkarılan zanlı araç operatörü teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mahkeme, tahkikatın tamamlandığını göz önünde bulundurarak zanlının seyahat belgelerine el konulmasına, 30 bin TL nakti teminat ödenmesi ne ve 2 KKTC vatandaşı kefilin de 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla, tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

BRT