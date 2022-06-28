Künye
Kıbrıs 32
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Köpeğini öldüren cani mahkemeye çıkarıldı
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Tecavüzcüler cezaevine gönderildi!
Suçlarını itiraf ettiler!
Suçlarını itiraf ettiler!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi

Yangınla ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!

28 Haziran 2022 Salı 16:38
621 Okunma
Yangınla ilgili tutuklanan zanlı mahkemeye çıkarıldı!
banner48

Mersinlik bölgesinde 4 gün süren orman yangınında gözaltına alınan zanlı H.T bugün yeniden Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yargıç huzuruna çıkarıldı.    

 Yangınla ilgili mahkemeye çıkarılan zanlı araç operatörü teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

Mahkeme, tahkikatın tamamlandığını göz önünde bulundurarak zanlının seyahat belgelerine el konulmasına, 30 bin TL nakti teminat ödenmesi ne ve 2 KKTC vatandaşı kefilin de 50’şer bin TL kefalet senedi imzalaması koşuluyla, tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

BRT

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şentop, Meclis Dostluk Grubu heyetini kabul etti
Şentop, Meclis Dostluk Grubu heyetini kabul etti
Meclis, yaz tatiline girdi
Meclis, yaz tatiline girdi
1 Mayıs-31 Ekim arasında ateş yakmak yasak
1 Mayıs-31 Ekim arasında ateş yakmak yasak










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim