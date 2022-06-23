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"Yangınla mücadele edenlerin dikkatine"

Kunter Güven Hastanesi yangınla mücadele edenlere açıklama yaparak uyarıda bulundu.

23 Haziran 2022 Perşembe 23:55
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"Yangınla mücadele edenlerin dikkatine"
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Kunter Güven Hastanesi'nin açıklaması şu şekilde;

"!!!Yangınla mücadele edenlerin dikkatine!!!
Baş ağrınız var ise Panadol alıp söndürme çalışmalarına devam etmeyin. Yangın bölgelerinden sürekli ağrı kesici panadol istendiğini görüyorum. Baş ağrısı karbon monoksit zehirlenmesinin en önemli bulgularındandır. Dumana maruz kalıp baş ağrısı, mide bulantısı, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve gözlerde yanma gibi şikayetiniz var ise dumandan hemen uzaklaşın ve en yakın hastaneye başvurun.  Kunter Güven Hastanesi ücretsiz olarak yardım etmeye hazırdır."

Anahtar Kelimeler:
Kunter Güven HastanesiYangın
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