Yangınlar ve Vatana İhanet

Son altı günüm kâbuslarla geçiyor…

Hem gece hem de gündüz cehennemi kalbimde hissediyorum…

Türkiye alev alev…

Altı gün önce Antalya’da dört farklı noktada eş zamanlı başladı yangınlar…

Daha sonra tüm Akdeniz bölgesine yayıldı…

Rüzgârın da etkisiyle kontrol atına alınamayan alevler yaktı, yıktı, geçti…

Antalya, Muğla, Bodrum, Marmaris, Mersin, Hatay…

Tanıdığım ve tanımadığım yüzlerce insanın evleri yandı, hayvanları yandı, umutları hayalleri yandı…

Ağaçlarım yandı… Bu dünyayı paylaştığım tavşanlarım, sincaplarım, geyiklerim, karıncalarım, arılarım, kurtlarım, daha yeni doğmuş kuzularım yandı…

Kelimelerle tarif edilebilecek bir acı değil hissettiğim…

Hangi fotoğrafı, hangi videoyu görsem gözyaşlarıma hâkim olamıyorum…

Binlerce kilometrekarelik alan kül oldu…

Milyonlarca ağaç…

Milyonlarca canlı…

İnsanlar hayatını kaybetti…

Yangınların söndürülmesi için su tankerine damacana ile su taşıdı insanlarımız…

Afet bölgelerine Türkiye’nin her yerinden yardımlar gidiyor…

Bu kocaman birlik duygusu kalbimdeki umutları yeşertiyor…

Elbet bu büyük facianın da yaralarını birlikte sararız…

Her seferinde yeniden ayağa kalkmasını bildik bunu da atlatacağız…

Ama bu yapılanı da asla unutmayacağız…

***

Küresel ısınma nedeniyle bu yangınların çıkmadığını hepimiz biliyoruz…

Sabote edildi, canına kast edildi doğamızın…

Acımadan katlettiler milyonlarca canlıyı ve ağacı…

Bunun adı katliamdır! Bu vicdansızlığın da ötesinde vahşettir ve caniliktir!

Psikopatlığın da ötesindedir!

Bunun adı vatana ihanettir!

***

Her kim bu katliamı yaptıysa, neden olduysa ve talimat verdiyse bulunmalı ve gereken cezayı en ağır şekilde almalıdır!

Bu yapılan sabotajı yapan vatan hainleri, vatana ihanet suçuyla yargılanmalıdır!

Belki eleştirileceğim ama umurumda değil…

Böyle bir vicdansızlığın cezası da kesinlikle hapis olmamalıdır!

***

Sevgili Nüşabe Deniz Paşazade bu sabah sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı…

Bir iş ziyareti nedeniyle Kazakistan’a gitmiş…

Ata topraklarımızda ağaçlara nasıl sahip çıkıldığını da yazmış sevgili Nüşabe…

Kazaklar arasında bir söz varmış: “Adam öldür, ağaç kesme”

Ağaç kesmenin cezası ömür boyu hapismiş…

Kazakistan’da ağaçlar kanunlarla korunuyor…

Ülkedeki ağaçlar kayıt altına geçiliyor ve özel mülklerde bile protokollerle korunuyor…

Hayalimdeki uygulama…

Olması gereken tam olarak budur…

Ülkeni sevmek, doğayı sevmekle başlar…

Selam olsun Kazakistan’a…

***

Daha önce görülmemiş bir felaketle karşı karşıya kaldık…

Mevcut tedbirlerin yeterli olmadığı ne yazık ki gördük…

Eş zamanlı çıkan yangınlarda, hızla ilerleyen alevlere karşı çaresiz kaldık…

Bundan sonra yapmamız gereken de yasal anlamda gereken girişimleri yapmak ve böyle büyük felaketlere karşı daha donanımlı olmaktır…

Geçmiş olsun Türkiye’m…

Üzüntümü kelimelerle anlatamıyorum…

Sadece çok üzgünüm… Hem de çok…

***

Günlerdir Türkiye’deki felaketi telefonlarımızdan ahlar vahlar çekerek izlerken, KKTC’de hafta sonu çıkan yangınlarda yüreğimiz ağzımıza geldi…

Orman Dairesi, İtfaiye ekipleri, sivil savunma ekipleri ve vatandaşların canla başla mücadelesi için gönülden bir teşekkür sunuyorum…

Tepebaşı yangınında alevlere karşı ne kadar çaresiz ve donanımsız olduğumuzu geçen sene bizzat tecrübe ettik…

Bu süreçte büyük bir yangınla mücadele için personel ve ekipman ihtiyacını ne kadar giderdik?

Pek değil…

Alınan tedbirler yeterli oldu mu bir senede?

Tabi ki hayır…

Unutulmamalıdır ki büyük bir felaketle karşı karşıya kalınca anlıyorsunuz ne kadar eksik olduğunuzu…

Devlet gereken tedbirleri çok geç olmadan almalı ve yangınla mücadele için çok daha ciddi adımlar atmalıdır…

Personel eğitimleri arttırılmalı, yeni personeller göreve alınmalı, yediden yetmişe vatandaşlar yangın konusunda bilinçlendirilmeli ve yangınla karşı karşıya kalınca ne yapılması gerektiği öğretilmelidir…

Hala daha utanmadan araba camından şişe ve sigara izmariti atanlar devam ettiği müddetçe de bu eğitimler aralıksız, gerekirse kafalarına vura vura devam etmelidir!

Ormanları korumak ve doğaya sahip çıkmak için çok acil yasal anlamda düzenlemeler yapmalı ve bir an önce caydırıcı cezalar yürürlüğe konmalıdır…

Doğaya çöp atanın cezası 8 TL olmamalıdır!

***

Çok pardon unutmuşum…

Meclisimiz ve vekillerimiz şuan tatilde…

Artık bu da Ekim’e kaldı…

Ne kadar umursanır ve unutulmazsa…