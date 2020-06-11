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Yangınlarda ihmal olup olmadığını araştıracak komite kuruldu

Cumhuriyet Meclisi’nde ülkedeki orman yangınlarında alınan önlemlere ilişkin yönetici ve diğer ilgililerin ihmali olup olmadığını ve gereken önlemlerin alınıp alınmadığına ilişkin araştırma komitesi kuruldu.

11 Haziran 2020 Perşembe 15:34
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Yangınlarda ihmal olup olmadığını araştıracak komite kuruldu

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısında, 1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesinin kurulmasına oybirliğiyle karar verildi.

Komite, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Menteş Gündüz ve Yasemi Öztürk; CTP Milletvekilleri Erkut Şahali ve Biray Hamzaoğulları; HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu’ndan oluşuyor.

Anahtar Kelimeler:
YangınKKTC YangınlarKomite
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Doğru Söz 2020-06-11 16:09:47

Yok canım çok normal. Biz daha birşey yaşamadan ruh hastalıkları hortladı. Her kafası bozulan yakıyor ve yakacak. Benim kuşkum yok. Açık hava hapisanesi. Yığ mahkûmları. Gelen paraya bak! Paylaş sa süşünme! Memleketcikte doğru bir şey yoooooook. Memkeketcik olmasa daha iyi.

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