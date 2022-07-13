Yangınların birincil nedeni sigara izmaritleri...

Polis İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, 4-10 Temmuz tarihlerini kapsayan sürede yangınların muhtemel sebeplerinin, söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, rüzgarın etkisi ile birbirine çarpan elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar, elektrik trafosunun kısa devre yapması sonucu çıkan kıvılcımlar, aracın motor bölümünden sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi, kısa devreler, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve jeneratörün kısa devre yapması olduğu kaydedildi.

Yangınların bölgelere göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa: 4, Gazimağusa: 4, İskele: 2, Güzelyurt: 1, Geçitkale: 1, Gemikonağı: 1”

İtfaiyenin müdahale ettiği olayların (hususi servis olayları) ise, araçların motor bölümünde, yüksek binaların üzerinde, bahçe duvarlarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin, köpeklerin ve kuyuya düşen keçinin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, yola sızan mazot üzerine toprak atılarak, yangına karşı tedbir alınması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olduğu belirtildi.

Bu olaylardan 5'i Lefkoşa, 4'ü Gazimağus, 3'ü Girne, 2'si Güzelyurt, 1'i Gemikonağı ve 1'i de İskele bölgesinde meydana geldi.

Açıklamaya göre yangınların ve hususi servis olaylarının bölgelere göre dağılımı ve sebepleri de şöyle:

13 yangının bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa 4, Gazimağusa 4, İskele 2, Güzelyurt 1, Geçitkale 1, Gemikonağı 1.

Yangın sebepleri:

Sönmemiş sigara izmariti 6, Jeneratörün kısa devre yapması 1, temizlik maksatlı ateş yakılması 1, elektrik tellerinin birbirine çarpması sonucu çıkan kıvılcımlar 1, faal durumdaki buzdolabında meydana gelen kısa devre 1, elektrik trafosunda meydana gelen kısa devre 1, sızan benzinin sıcak aksamlara temas etmesi 1, araç egzozunun ısınması 1

Yangın çeşitleri:

Kuru ot 3, bahçe 3, motorlu araç 2, anız 2, apartman dairesi 1, ev 1, depo 1

16 hususi servis olayının bölgelere göre dağılımı:

Lefkoşa 5, Gazimağusa 4, Girne 3, Güzelyurt 2, Gemikonağı 1, İskele 1

Hususi servis olayları

Can kurtarma 9, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması 4, yangın eğitimi 2, yangına karşı tedbir alma 1.