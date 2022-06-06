Yangınların birincil sebebi sigara izmaritleri!

Polisin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

30 Mayıs - 05 Haziran 2022 tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam (31) adet yangın ve (25) adet hususi servis olayı meydana gelmiştir. Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 1,087.390 TL’dir.

Yukarda belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, elektrik tellerinin temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar, faal ocak üzerinde unutulan yağın ısınması, mangal yakıldığı esnada ateşin kuru otlar üzerine sirayet etmesi, araçlarda meydana gelen kısa devreler, elektrikli aletten çıkan kıvılcımlar, güneş panellerinde bulunan elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre ve biçerdöverden çıkan kıvılcımların kuru otları ateşlemesi olarak yer almıştır.

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araçta sıkışan ve asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması, araçların motor bölümlerinde, yüksek binaların üzerinde, bahçe duvarlarında ve ağaçların üzerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, evin balkonunda bulunan ağa takılan güvercinin kurtarılması, evin bahçesindeki korkuluklara sıkışan, yapımı devam eden inşaatın beton su deposuna düşen ve yüksek yamaç üzerinde mahsur kalan köpeklerin kurtarılması, Neo-Kids Mektebim ilkokulundaki öğretmen-öğrenci ve çalışanlara, yangın eğitimi verilmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer almıştır.