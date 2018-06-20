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Yanıcı madde döküp ateşe verdiler

Mağusa’da, dün sabahın erken saatlerinde “David’s People” isimli iş yeri kundaklandı

20 Haziran 2018 Çarşamba 09:01
Yanıcı madde döküp ateşe verdiler

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, 1 hafta önce “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin kundaklanmasının ardından dün sabahın erken saatlerinde ise “David’s People” isimli iş yeri kundaklandı. İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan “Berlin Bar Cafe Nargile” isimli iş yerinin yaklaşık 150 metre yakınında bulunan “David’s People” isimli iş yeri dün sabah saat 03:45 raddelerinde kimliği meçhul kişi veya kişiler tarafından dış kısmına yanıcı madde dökülerek ateşe verilmek suretiyle kundaklandı. Kundaklama ile ilgili soruşturma başlatan polis, kundaklama anında “David’s People” isimli iş yerinin güvenlik kamerasına yakalanan zanlıyı her yerde arıyor.

Erken müdahale sonucu yangın büyümeden söndürüldü

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Güvenlik kameraları önünde, kimliği meçhul bir şahıs tarafından yanıcı madde dökülerek ateşe verilen “David’s People” isimli iş yerinde çıkan yangın, erken müdahale sonucu büyümeden söndürüldü. 

Konu iş yeri yanında bulunan “Costa Cafe” isimli iş yeri çalışanları tarafından fark edilen yangın, “Costa Cafe” çalışanları ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ise iş yeri içerisindeki 2 koltuk, 1 masa ve tente yandı. İç duvarlar ise islenerek hasar gördü.

Geniş çaplı soruşturma başlatıldı

Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, “David’s People” isimli iş yerinin kundaklanması ile ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı. Kundaklama ile ilgili olarak olay yerinden ve çevreden bir çok kamera görüntüsü temin eden polis ekipleri, kundaklama anında “David’s People” isimli iş yerinin güvenlik kamerasına yakalanan zanlının peşine düştü. Polis ekipleri yine gün boyunca yürüttüğü soruşturma kapsamında bir çok ifade temin etti.

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