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“Yap-işlet veya ‘yap-işlet–devret’ modelleri tamamen KIB-TEK’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır...”

El-Sen, UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun KIB-TEK’e ilişkin açıklamalarını eleştirdi: “Yap-işlet veya ‘yap-işlet–devret’ modelleri tamamen KIB-TEK’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır...”

10 Şubat 2022 Perşembe 15:30
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“Yap-işlet veya ‘yap-işlet–devret’ modelleri tamamen KIB-TEK’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır...”
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) ilişkin basında yer alan açıklamalarına eleştirerek, bu açıklamaları “kurumda yaşanan sorunları erteleyip Kıb-Tek’i elden çıkarmaya yönelik” olarak nitelendirdi.

El-Sen Genel Başkanı Kubilay Özkıraç tarafından yapılan yazılı açıklamada, “‘Yap İşlet’ veya ‘Yap-İşlet–Devret’ modelleri tamamen KIB-TEK’in özelleştirilmesine yönelik açıklamalardır. El-Sen, bu tür açıklamaları kabul edemez ve şiddetle reddetmektedir” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Tamamen Ankara hükümetinin dayatmaları ile Kıb-Tek ile ilgili geliştirilen üretimin ve dağıtımın özelleştirilmesi senaryoları ülkemizi karanlığa ve kaosa sürükleyecektir. TC’nin dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesi sonrası geldiği nokta ortadadır. Bu nedenle her türlü özelleştirmeye karşı duracağız.”

EL-SEN’DEN HÜKÜMETE 11 MADDELİK ÖNERİ

“Kısa, orta ve uzun vadede Kıb-Tek’in ihtiyacı olan yatırımların bir plan ve program çerçevesinde gerekli adımların atılması” talebini yineleyen Sendika, bu konudaki önerilerini de bir kez daha kamuoyu ile paylaştı.

El-Sen’in 11 madde altında topladığı öneriler şöyle:

“1-Kıb-Tek Yönetim Kurulu tamamen liyakat sahibi ve uzman kişilerden oluşturulmalı.

2-Üretim kapasitemizi bir plan ve program çerçevesinde artırmak için gerekli kararlar alınmalı.

3-Derhal bir Enerji Fonu oluşturulmalı.

4-Elektrikte fiyat ayarlaması gerçekleştirilmeli.

5-İhale Komisyonunda bekletilen Dizel Jeneratör İhalesi sonuçlandırılmalı.

6-Halka daha iyi hizmet verebilmek için araç, gereç ve malzeme ihtiyacı giderilmeli.

7-Acil ihtiyaç duyulan sayaç ihalesi sonuçlandırılmalı.

8-Meclis’teki Kıb-Tek yasası hayata geçirilmeli.

9-Hizmetlerinin daha verimli, daha sağlıklı yürütülmesi için ihtiyaç duyulan gerekli istihdamlar yapılmalı.

10-Aksa ile yapılan sözleşme revize edilmeli.

11-Büyük sermaye gruplarına verilen teşvikler kaldırılmalı.”

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