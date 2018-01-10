Yapıcı ve Şen 3 gün daha tutuklu

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; hafta sonu Surlar içinde evine yapılan baskında kız arkadaşı ile birlikte uyuşturucu ile yakalanan ve işledikleri suçları itiraf eden Talat Yapıcı ve Melisa Şen aleyhindeki soruşturma devam ediyor.

Aleyhlerinde alınan 2 günlük tutukluluk süresi dolan zanlılar, ek tutukluluk talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, soruşturmanın devam ettiğine değinerek zanlıların 3’er gün daha poliste tutuklu kalmalarına karar verdi.

Güneyden getirdiğini itiraf etti

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Murat Döşenci, Talat Yapıcı ve Melisa Şen’in uyuşturucu madde “ithal”, “alma-verme” ve “tasarruf” suçlarından tutuklandıklarını anlattı.

Polis memuru Murat Döşenci, zanlı Talat Yapıcının evine operasyon düzenlendiğini ve kız arkadaşının da evde olduğu esnada her iki zanlının da üzerine yapılan aramada yarım içilmiş içinde uyuşturucu madde bulunan sigara ve toplam 5 gram bonzai ele geçirildiğini anımsattı.

Döşenci, zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını itiraf ettiklerini, zanlı Yapıcının söz konusu uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan 6 gram olarak ithal ettiği yönünde ifade verdiğini kaydetti.

Olayla bağlantılı bir şahsın da arandığını kaydeden Döşenci, zanlıların 3’er gün tutuklu kalmaları talebinde bulundu.