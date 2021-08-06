“Yapılan açıklama usule uygun değil”

GÜNDEM KIBRIS - ÖZEL

UBP Milletvekili Özdemir Berova, Gündem Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Neyse O Programına katılarak Gizem Özgeç’in sorularını yanıtladı.

Elektrik zamları hakkında da açıklama yapan Berova, vatandaşların tepki dozlarının da çok yüksek olduğunu söyleyerek, bu haberi duyduğunda kendisinin de tansiyonunun çıktığını kaydetti. Fiyat düzenlemelerinin önce kurum içerisinde değerlendirildiğini, daha önce bu şekilde kamuoyuna açıklanmadığını söyleyerek, ilgili konuların kurum içinde ve Bakanlar Kurulu içerisinde tartışılması gerektiğinin altını çizerek, yapılan açıklamanın usulüne uygun olmadığını söyledi.