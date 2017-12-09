Yapılan itirazlar hafta başı değerlendirilecek

7 Ocak 2018 tarihinde yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi Sandık Seçmen Listeleri’ne başvuru ve itirazlar bugün saat 18.30’da sona eriyor. Listelere yapılan itirazlar pazartesi ve salı günleri değerlendirilecek.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 14 numaralı duyurusuna göre, 3 Aralık’ta askıya alınan Sandık Seçmen Listeleri’ne başvuru ve itiraz süresi bugün 18:30’da sona erecek. Sandık Seçmen Listelerine asılı bulundukları süre içerisinde başvuruda bulunanların isimleri 11 Aralık’ta Resmi Gazete’de ilan edilecek.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan itirazların ilçe seçim kurullarında Lefkoşa’da pazartesi saat 13.30’da, Gazimağusa’da salı günü 10.30’da, Girne’de salı günü saat 10.00’da, Güzelyurt’ta pazartesi günü saat 13.30’da, İskele’de pazartesi günü 10.00’da ve Lefke’de pazartesi günü saat 10.00’da görüşülecek.

Sandık Seçmen Listelerine yapılan başvurular ve başvurulara yapılan itirazların ise salı günü Lefkoşa İlçe Seçim Kurulu’nda 13.30’da, Gazimağusa İlçe Seçim Kurulu’nda 09.00’da, Girne İlçe Seçim Kurulu’nda 11.00’de; Güzelyurt İlçe Seçim Kurulu’nda 11.00’de; İskele İlçe Seçim Kurulu’nda 14.00’de; Lefke İlçe Seçim Kurulu’nda 13.30’da görüşüleceği belirtildi.