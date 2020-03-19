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“Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak"

İstanbul’da eğitim gören KKTC’ye dönen ve  zorunlu olarak karantina alınan Koç yaşadıklarını anlattı.

19 Mart 2020 Perşembe 23:20
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“Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak"

Tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olan corona virüsü hakkında son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

Çin'deki günlük vaka ve ölü sayılarında kayda değer bir düşüş gözlemlenirken, aynı şeyi Avrupa için söylemek mümkün değil. Ülkemizde de vaka sayısı maalesef artıyor, şu anda corona virüs nedeniyle karantina altına alınan vatandaşlar ve öğrenciler var.

Otel'de kalan öğrencilerden ise mesajlar ve görüntüler gelmeye devam ediyor.

Ercan'a önceki akşam inen uçakta bulunan ve karantina otel konumundaki Malpas Otel’e götürülen İstanbul'da Tıp eğitimi alan  Aybuke Koç, otelde kaldığı 2.cü gününden bahsetti. Otelde kaldığı odanın fotoğrafını, yediği yemeği sabah kahvaltısını ve duygularını paylaştı. Kıbrıs Genç Tv’de yayınlanan haberde Koç duygularını şöyle ifade etti:

 “Benim bugün buradaki 2. günüm ve burada sağlıklı bir şekilde bulunmaktan, alınan tedbirleri birebir yaşamaktan uygulamaktan gerçekten mutluyum. Birbirimizi elimizden geldiğinde motive ediyoruz... Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak.” dedi.

Her gün hemşire odalarımızı arayıp belirli bir şikâyetimiz olup olmadığını soruyor, öncesinde belirli bir hasta ligimizin olup olmadığına dair de bilgi alıyor. Resepsiyon da özellikle hepimizin whatsapp numaralarını olası bir durumda bizlere ulaşmak adına istedi. Benim bugün buradaki 2. günüm ve burada sağlıklı bir şekilde bulunmaktan, alınan tedbirleri birebir yaşamaktan uygulamaktan gerçekten mutluyum.

Vatanıma dönmemin, dönebilmemin yanında burada güzel bir ortam yarattığımızı düşünüyorum.

Birbirimizi elimizden geldiğinde motive ediyoruz. Balkondan balkona birbirimizle sohbet edip, destek oluyoruz. Bu gerçekten birlik ve beraberliğe güzel bir örnek. Mesela bugün herkes balkonlarına çıktı. Kıbrısımıza özgü bir şarki açtık daha sonra bunu sizlerle paylaştık.

Nerede olursak olalım, birbirimizi yukarıya çekersek, motive edersek her koşulda her şeyi başarabiliriz. Yapmamız gereken tek şey sabırlı ve güçlü olmak. Lütfen sizde üzerinize düşeni yapın, sevdiklerinize, uzakta tek kalanlara, vatanına dönemeyenlere destek olun varlığınızı hissettirin. Bu birlik ve beraberliği çoğaltalım paylaşalım. Bunu sağlayan herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum.

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