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“Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımız konuştuk"

59 günde istifa eden UBP-DP-YDP Hükümeti ortakları, ‘yeniden ortaklık’ için bir araya geldi. Arıklı: “3’lü toplantı oldu, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımız konuştuk”

23 Nisan 2022 Cumartesi 16:39
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“Yaptıklarımızı ve yapamadıklarımız konuştuk"

Hükümeti kurma görevini dün alan UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, bugün de eski hükümet ortakları olan YDP ve DP ile görüşme gerçekleştirdi.

YENİDÜZEN’e konuşan YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı,  “3’lü toplantı oldu, yaptıklarımızı ve yapamadıklarımız konuştuk, sıkıntılarımızı dile getirdik” dedi.

Arıklı, bugünkü 3’lü toplantı ardından yarın da YDP ve DP’nin parti yetkili kurullarını toplayacağı bilgisini verdi.

Arıklı, “Şart koşmadık ama aramızdaki iletişimi kurmanın ve daha iyi organize olmanın yollarını konuştuk.” dedi.

Arıklı’nın ifadeleri şöyle:

“Bir an önce reformlarla ilgili ciddi çalışmalar, yerel yönetimler ve bekleyen birçok maddelerle ilgili çalışmalarımızı kapsayan sıkıntıları konuştuk. Bunlar yanında önemli projeleri hayata geçiremeden 100 gün içinde hükümeti yıkmak zorunda kaldık, tüm bunları değerlendirdi.  Halk dışarıda sıkıntılarına çözüm bekleyecek icraat istiyor. Önümüzdeki dönemde de yapmayacaksak bu hükümeti kurmanın bir anlamı yok. Şart koşmadık ama aramızdaki iletişimi kurmanın ve daha iyi organize olmanın yollarını konuştuk.”

Anahtar Kelimeler:
UBPDPYDP
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