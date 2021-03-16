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YAPTIN OLMADI!

LAÜ’de yapılan atama meclisi karıştırdı. Meclis yapılan atama ilgili konuşan Erhan Arıklı ile muhalefet milletvekilleri tartıştı. Arıklı, CTP Milletvekili Erkut Şahali’nin üzerine yürüdü…

16 Mart 2021 Salı 09:32
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YAPTIN OLMADI!

ATAMA MECLİSİ KARIŞTIRDI

LAÜ’ye yapılan atama mecliste gerginliğe neden oldu. Arıklı atamayla ilgili gelen eleştirilere “Vefa borcumu ödedim. Kimi atayacağımı size soracak değilim. Atadım işte oldu bitti.” dedi. Hukukçuları ile konuştuğunu söyleyen Arıklı, atanan şahsın atanmasının yasal olduğunu savunurken Arıklı ile Erkut Şahali arasında ikili tartışma yaşandı.

ARIKLI, ŞAHALİ’NİN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, yaşanan tartışmada CTP Milletvekili Erkut Şahali'nin üzerine yürüdü. Şiddetli tartışmaların yaşandığı mecliste “Ne yapacağımı sana soracak değilim” diyen Arıklı’yı Başbakan Ersan Saner, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova ve Menteş Gündüz ve CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman sakinleştirmeye çalıştı.

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