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Yaralama zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

Bıçaklı kavga olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Murat Boran, Burhan Bayandursun ve Ali Erişik dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı

05 Ocak 2019 Cumartesi 18:03
Yaralama zanlıları 3 gün tutuklu kalacak

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da önceki gün meydana gelen bıçaklı kavga olayı ile ilgili tutuklanan zanlılar Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Murat Boran, Burhan Bayandursun ve Ali Erişik dün Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis çavuşu Ahmet Kavan, zanlıların “Taammüden Adam Öldürmeye Teşebbüs, Yaralama, Kavga ve Rahatsızlık ”suçlarından tutuklandığını söyledi. Kavan, 4 Ocak 2019 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa'da Atatürk Caddesi üzerinde Ali Erişik, Erkan Bayandursun, Burhan Bayandursun bir taraf, Bünyamin Dolgun, Ahmet Manga, Murat Boran ve Mahmut Yılmaz’ın diğer taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, kavganın sebebinin ise Erkan Bayandursun’un eski eşi ile Bünyamin Dolgun ile ilişkisi olduğunu düşünmesinden kaynakladığını açıkladı. Kavan, kavga esnasında zanlı Dolgun’un kesici alet ile Ekan Bayandursun’u göğüs, karın ve sırtından 4 kez yaraladığını ifade etti. Kavan, olayda yaralanan Erkan Bayandursun’un kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan ameliyat sonrası müşahede altına alındığını, hayati tehlikesinin olmadığını söyledi. Zanlıların aynı gün tutuklandığını, olayda kullanılan kesici aletin bulunmadığını kaydeden Kavan, Mahmut Yılmaz’ın arandığını da belirterek, zanlıların 3 gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Bünyamin Dolgun, tek suçlunun kendisi olduğunu, beraberindeki şahısların olaya karışmadığını ve yaralama suçunu kendisinin işlediğini söyledi. Diğer zanlılar Manga ile Boran ise kavgayı ayırmak için olay yerine gittiklerini öne sürdü. Ali Erişik ise olayla ilgili olmadığını, işyeri orada olduğu için tesadüfen orada bulunduğunu söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hale Ahmet Raşit aktarılan beyanları değerlendirerek zanlılar hakkında 3 gün tutukluluk emri verdi.

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Bıçaklı KavgaTutuklamaZanlılarHaberGündemKıbrıs
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