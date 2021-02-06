Yaralanan motosikletlinin yardımına Sivil Savunma ekipleri koştu

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre bugün Güzelyalı bölgesinde dağlık alanda motosikletle gezmeye çıkan 21 yaşındaki K.K motosikletten düşerek bel travması geçirdi.

Arkadaşları, yaralanan kişiye müdahale etmesi için bölgeye 112 Acil Servis ekibi çağırmış, 112 Acil Servis ekibinin bölgeye ambulansla ulaşamaması üzerine Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan yardım istedi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Arama Kurtarma Ekibi kazazedenin yanına ulaşmış ve kazazedeyi 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu yere kadar taşıyarak 112 Acil Servis Ekibine teslim etti.

BRT

