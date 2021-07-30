“Yaraların sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazırız”

Daha fazla can ve mal kaybı yaşanmadan Türkiye’deki yangınların kontrol altına alınması, söndürülmesi ve bir kez daha böyle olayların yaşanmaması temennisini dile getiren Tatar, yaraların sarılmasında her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını da belirtti.



Cumhurbaşkanı Tatar’ın Türkiye’deki yangınlarla ilgili olarak yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verildi: