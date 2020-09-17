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YARALI BAYKUŞ KURTARILDI

İskele-Topçuköy yolu üzerindeki elektrik direğine takılması sonucu yaralanan baykuş, İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı.

17 Eylül 2020 Perşembe 14:36
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YARALI BAYKUŞ KURTARILDI

İskele-Topçuköy yolu üzerindeki elektrik direğine takılması sonucu yaralanan baykuş, İskele Belediyesi ve KIB-TEK İskele Bölge Amirliği’nin başarılı operasyonu sonucu kurtarıldı.  Ayağından yaralı olarak kurtarılan baykuş, 1190 Yaban Hayat Destek Hattını arayan İskele Belediyesi tarafından, Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

ELEKTRİK DİREĞİNE TAKILAN BAYKUŞ YARALI KURTARILDI

İskele Belediyesi, ‘elektrik direğine sıkışmış bir baykuş var’ ihbarı üzerine vakit kaybetmeden harekete geçti. Durumu KIB-TEK İskele Bölge Amirliği ile paylaşan İskele Belediyesi, elektrik direğine sıkışan baykuş için operasyon başlattı.  KIB-TEK İskele Bölge amirliğinde görevli personelin elektrik direğine çıkması sonucu bulunduğu yerden kurtarılan baykuşun, sıkıştığı ve yaralandığı için hareket edemediği anlaşıldı.

BAYKUŞ, TAŞKENT DOĞA PARKI YETKİLİLERİNE TESLİM EDİLDİ

Yaralı olarak kurtarılan baykuş, 1190 Yaban Hayat Destek Hattını araması sonucu İskele Belediyesi personeli Ebru Kırmızı tarafından Taşkent Doğa Parkı yetkililerine teslim edildi.

Baykuşun durumunu kontrol ederek teslim alan Ulaş Şeherlioğlu, ayağından ciddi şekilde yaralanan baykuşun, eski sağlığına kavuşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

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