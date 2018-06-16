Yaralı bisikletli Güney'e kaldırıldı

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün saat 11.00’de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, bir arabaya çarparak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yiannos Savva (E-52) bisikletiyle doğuya seyrederken, önünde aynı istikamette giden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam'da sakin Ilıana Skordi (K-75) yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Yiannos Savva’nın tedavisinin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği bildirildi.

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

Polis Basın Subaylığı, Savva’nın ambulansla Metehan sınır kapısından geçirilip ara bölgede bekleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.