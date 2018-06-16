Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
94541
ALTIN
194.645
DOLAR
4.7355
STERLİN
6.2831
EURO
5.5009
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor
Burun şekliniz karakterinizi yansıtıyor!
Erkekler dikkat: Bunu yaparken bir kez daha düşünün!
Erkekler dikkat!
Bu yöntem saç dökülmesini anında durduruyor!
Saç dökülmesini anında durduruyor!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Tatilinde online oyunlara dikkat!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
Bu üçlüyü aynı anda yemeyin!
banner34

Yaralı bisikletli Güney'e kaldırıldı

Alayköy-Metehan ana yolunda geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

16 Haziran 2018 Cumartesi 12:56
Yaralı bisikletli Güney'e kaldırıldı

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün saat 11.00’de meydana gelen trafik kazasında, bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, bir arabaya çarparak yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Yiannos Savva (E-52) bisikletiyle doğuya seyrederken, önünde aynı istikamette giden ve telefonu çaldığı için yolun solunda duran Koruçam'da sakin Ilıana Skordi (K-75) yönetimindeki aracın arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan Yiannos Savva’nın tedavisinin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam ettiği bildirildi.

banner39
BİSİKLETLİ GÜNEY KIBRIS’A GÖNDERİLDİ

Alayköy-Metehan ana yolunda bugün geçirdiği trafik kazasında yaralanan bisiklet sürücüsü Yiannos Savva, ailesinin isteği üzerine Güney Kıbrıs’a gönderildi.

Polis Basın Subaylığı, Savva’nın ambulansla Metehan sınır kapısından geçirilip ara bölgede bekleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yetkililerine teslim edildiğini bildirdi.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay: “Hangi partiden olursa olsun…”
Özersay: “Hangi partiden olursa olsun…”
Mağusa’da sokak ortasında birbirlerine girdiler
Mağusa’da sokak ortasında birbirlerine girdiler
Mekana, terlikle girmekte ısrar etti, kavga çıktı
Mekana, terlikle girmekte ısrar etti, kavga çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim