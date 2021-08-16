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Yaralı Polis Yoğun Bakımda

Gaziköy'de bir polis memurunun bıçaklanması olayının zanlıları Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar'ı arıyor.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 09:22
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Yaralı Polis Yoğun Bakımda

Gaziköy’deki bir arazide devriye halindeki iki polisin şüpheli olarak görüp yaklaştığı arabadaki kişilerden biri inerek polislerden birini bıçakla yaralamış ve arabaya binerek kaçmıştı.

Gökhan Takımcılar ve Ecevit Takımcılar'ın Güney Kıbrıs'a kaçtığı düşünülüyor.

YARALI POLİS YOĞUN BAKIMDA

Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre, Gaziköy'deki olayda bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan polis memurunun tedavisi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde sürüyor. 

Anahtar Kelimeler:
GaziköyPolis
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