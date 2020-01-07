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Yaralıların isimleri açıklandı

07 Ocak 2020 Salı 20:48
Yaralıların isimleri açıklandı

Girne - Tatlısu Anayolu’nda minibüs devrildi 3 kişi yaralandı.

Polis’ten verilen bilgiye göre, saat 17.00 sıralarında, Girne - Tatlısu Anayolu’nun 22 - 23 km'leri arasında, Halil Çelebi (E-55) yönetimindeki TNL 513 plakalı minibüs, Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Batıbeniz Petrol istasyonunu geçtikten sonra sağa meyili viraja geldiği zaman, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle, yolun solundan çıkarak, sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Emine Tankut (K-18), Sevgi Barut (K-20) ve Esen Kurt (K-19) yaralı olarak kaldırıldıkları Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde tedavi görüyor.

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