Künye
Kıbrıs 29
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Polisten kaçmaya çalıştı
Polisten kaçmaya çalıştı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Araya giren arkadaşını yaraladı
Daha önce benzer suçlardan teminata bağlanmıştı
Daha önce benzer suçlardan teminata...
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Ölümlü kazada mahkeme kararını açıkladı
Teminatla serbest kaldı
Teminatla serbest kaldı

Yarasa kaynaklı! Hindistan'da 12 yaşındaki çocuk öldü

Koronavirüs salgınında büyük kayıplar veren ve hala bu virüsün etkisi altında olan Hindistan'da bu kez Nipah virüsü görülmeye başlandı. Covid-19'un zaten kötü bir şekilde vurduğu bir eyalet olan Kerala'da 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Yarasa kaynaklı olduğu belirtilen virüsün aşısı da bulunmuyor.

07 Eylül 2021 Salı 11:19
726 Okunma
Yarasa kaynaklı! Hindistan'da 12 yaşındaki çocuk öldü

Hindistan iki farklı enfeksiyonla mücadele ediyor: koronavirüs vakalarındaki artış ve mevcut Nipah virüsü salgını.

Nipah virüsü bulaşmış 12 yaşındaki bir çocuk Pazar sabahı Kozhikode'deki bir hastanede öldü. Çocuk, sırasıyla beyin ve kalp kaslarının iltihaplanması olan ensefalit ve miyokardit semptomları gösterdi.

Hayatını kaybeden çocuk ile temaslı 188 kişi tespit edildi, bu kişilerden 20'si ise 'yüksek riskli' olarak sınıflandırıldı.

Nipah virüsünün Kerala'da ortaya çıkması, halihazırda Covid-19 pandemisi ile mücadele eden eyalette yeni bir risk oluşturuyor ve bu günlerde ülkedeki tüm yeni vakaların yaklaşık %60'ına katkıda bulunuyor.

NİPAH VİRÜSÜ NEDİR?

Nipah virüsünün insanlar arasında ilk salgınları Malezya (1998) ve Singapur'dan (1999) rapor edilmiştir. Virüs adını, virüsün ilk izole edildiği kişinin hastalıktan öldüğü Malezya'daki köyden alıyor. İlk kez 1998-99'da tanımlandığından beri, hepsi Güney ve Güneydoğu Asya ülkelerinde olmak üzere, Nipah virüsü kaynaklı birden fazla salgın oldu. Bangladeş'te 2001'den bu yana en az 10 salgın meydana geldi.

Hindistan'da Batı Bengal 2001 ve 2007'de bir salgın görürken, Kerala 2018'de birkaç vaka bildirilmişti. Ancak bu virüs kaynaklı ölüm bildirilmemişti.

DAHA ÇOK YARASADAN BULAŞIYOR

Nipah virüsünün insanlar ya da hayvanlar için herhangi bir tedavi ya da aşı mevcut değil. Nipah virüsü zoonotik bir virüstür, yani hayvanlardan insanlara bulaşıyor. Bulaşma esas olarak kontamine gıdaların tüketilmesi yoluyla gerçekleşir. Ancak insandan insana bulaşmanın da mümkün olduğu düşünülmektedir. Bu virüs daha çok uçan tilki olarak da bilinen meyve yarasasından geçiyor.

NASIL BULAŞIYOR?

İnsanlar, esas olarak bu hayvanlarla doğrudan temas yoluyla veya bu enfekte hayvanların tükürük veya idrarı ile kontamine olmuş gıdaların tüketilmesi yoluyla enfekte olurlar.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan: “4 bin 466 TL, 4 kişilik bir ailenin sadece zorunlu gıda harcamasıdır”
Bengihan: “4 bin 466 TL, 4 kişilik bir ailenin sadece zorunlu gıda harcamasıdır”
TC-KKTC arasında ikili ticaretin geliştirilmesi için 29 maddelik eylem planı hazırlandı
TC-KKTC arasında ikili ticaretin geliştirilmesi için 29 maddelik eylem planı hazırlandı
Başbakan Saner'den Asgari Ücret açıklaması...
Başbakan Saner'den Asgari Ücret açıklaması...
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim