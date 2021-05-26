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Yarasalarda görülen Corona virüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı

Çin'de yapılan bir araştırmada, yarasalarda görülen Corona virüslerin soy ağacında yeni bir dal bulundu.

26 Mayıs 2021 Çarşamba 08:50
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Yarasalarda görülen Corona virüslerin soy ağacında yeni bir dala rastlandı

South China Morning Post'un haberine göre, Çin'in Wuhan Viroloji Enstitüsünden araştırmacılar, bu yeni dala ait Corona virüslerin, Covid-19'a yol açanın "uzak akrabası" olduğunu ifade etti.

Araştırmacılar, çalışmanın sonucunu yarasalardan keşfedilen Corona virüs türlerinin şimdilik sadece buzdağının görünen bir kısmı olabileceğini kaydetti.

Yeni tip Corona virüsün (Covid-19) kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, virüsün Wuhan'daki gıda pazarından kaynaklandığına dair kanıt bulunmadığını bildirmişti.

DSÖ heyetinden Rus uzman Vladimir Dedkov, Wuhan'daki gıda pazarında salgının yayılması için tüm koşulların olduğunu ancak bunun virüsün oradan kaynaklandığı anlamına gelmediğini söylemişti.

2002-2003'teki Akut Solunum Yolu Sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa Corona virüslerinin genetik bilgilerinin olduğu bir arşiv yaratmak amacıyla kurulan enstitü, "Covid-19'un buradaki laboratuvarda yapay olarak üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı" iddialarına konu olmuştu.

Çinli yetkililer, söz konusu iddiaları reddetmiş, "Covid-19'un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan" karşı iddialar ortaya atmıştı.

ÇİN SORUŞTURMA ÇAĞRILARINI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce ABD yönetiminin virüsün kökenine ilişkin soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.

Daha sonra uluslararası baskıların artmasının ardından ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşturulan heyet, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizelerin alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İzinlerin alınmasının ardından 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelen heyet 14 gün karantinada tutulmuş, bu sürede Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

Heyet, 29 Ocak'ta başladığı saha çalışmalarında, ilk vakaların görüldüğü wuhan'daki deniz ürünleri gıda pazarının yanı sıra Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi, Wuhan Jinyintan Hastanesi, Hubey Eyaleti Hastalık Kontrol Merkezi ve Hayvan Hastalıkları Merkezinde incelemeler yapmıştı.

COVİD-19, İLK KEZ WUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin'in 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının" ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Hastalık, ilk kez Wuhan'da deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta Corona virüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir Corona virüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

Anahtar Kelimeler:
YarasaCorona Virüs
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