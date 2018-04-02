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“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” konulu yarışma ve sergi

Yeşil Barış Hareketi, kâğıtlarla ilgili “Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” konulu yarışma ve sergi düzenliyor.

02 Nisan 2018 Pazartesi 15:14
“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri” konulu yarışma ve sergi

Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, Yeşil Barış Hareketi Gençlik Birimi’nden Doğa Sahir’in koordine ettiği projeyle, Kıbrıs’ın geleceğine, insana ve çevre sorunlarına karşı duyarlılık geliştirebilen gençlerin gelişmesine katkı yapmak, her gün tüketilen ürünlerden geriye kalan atık malzemelerin değerlendirilerek yeniden yaşama kazandırılması amaçlanıyor. 

Projede, gençlerle sanatı buluşturmak, atık malzemeler kullanarak gözlem, sorgulama, araştırma, yaratıcılık, teknoloji ve tasarım için gerekli zihinsel süreçleri açığa çıkartmayı sağlamak da hedefleniyor.

Projeye, hem eserleriyle yarışmak hem de eserlerini sergilemek isteyenlerin başvurabileceği belirtildi.

Yarışma, 8 yaşını doldurmuş 16 yaşı tamamlamamış Kıbrıs’ta yaşayan herkese açık olacak ve sadece kâğıt, mukavva ve ambalaj kartonu gibi malzemeler kullanılabilecek. 

Başvuru ve katılım koşulları için; “Katılım Formu” ve “Yarışma / Sergi Şartnamesi”; “Yeşil Barış Hareketi” Facebook grup/sayfasından (www.facebook.com/groups/YesilBarisHareketi/files/ veya www.facebook.com/YesilBarisHareketi/) indirilebilecek. 

Yarışma ve sergiye 4 Mayıs saat 16.00’ya kadar başvuruda bulunulabilecek. Jüri değerlendirmesi ise 8 Mayıs’ta yapılacak. 

Serginin ve ödül töreninin ise 15 Mayıs’ta düzenleneceği kaydedildi.

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