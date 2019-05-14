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“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” açılıyor

14 Mayıs 2019 Salı 16:57
“Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” açılıyor
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Yeşil Barış Hareketi Gençlik Birimi “Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirleri Yarışması Ödül Töreni ve Sergisi” perşembe günü açılıyor.

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Yeşil Barış Hareketi’nden verilen bilgiye göre, etkinlik saat 15.00’te KTAMS Salonu’nda yer alacak.

Atık kağıt, karton ve mukavva malzemeler ile çalışılan “Yaratıcı Geri Dönüşüm Fikirler Yarışma ve Sergi” projesi çerçevesinde ortaya çıkan sergide, 8-16 yaş arasındaki öğrencilerin ürettikleri fikirlerin çevreye yaptığı büyük katkı sergilenecek.

Açıklamada, “Yeni yarışmalarımızda ve etkinliklerimizde genç beyinleri, yaratıcı yeni fikirlerle yine görmek istiyoruz” denildi.

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Anahtar Kelimeler:
YARATICIYEŞİLHaberKıbrısGündemSergi
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