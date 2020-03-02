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Yardım kampanyası başlatıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı.

02 Mart 2020 Pazartesi 12:05
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Yardım kampanyası başlatıldı

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne 1 milyon TL ve 5 ambulans bağışladı.


Kıbrıs Vakıflar İdaresi, geçen cuma yaşanan yangın felaketinin ardından hastane için yardım kampanyası başlattı. 


Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde bu sabah gerçekleşen bağış sırasında, Kıbrıs Vakıflar İdaresi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gökmen basına açıklamalarda bulundu. Açıklama sırasında Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli de hazır bulundu.
Gökmen, Vakıflar İdaresi’nin bağışların yanı sıra hastane için yardım kampanyası düzenlediğini de belirterek, amaçlarının ülke insanlarını da bu kampanyaya dahil etmek olduğunu söyledi.


“İnşallah kendi imkanlarımızla, ayaklarımızın üzerinde durarak bu felaketi def etmiş olacağız” diyen Gökmen, Sağlık Bakanlığı’nın da yürüttüğü titiz çalışmalarla yaraların en kısa zamanda  sarılacağına inandığını belirtti.
Kampanyaya katılım için ilgili hesap numaralarının daha sonra açıklanacağı ifade edildi.

Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Vakıflar İdaresiLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu HastanesiYardım Kampanyası
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YORUM 2020-03-02 14:27:05

Ayaklarımız üstünde duralım. Hep beraber, hastahaneyi yeniden bağışlarımızla kullanıma açalım. Ama önce sigorta konusunda topluma yetkililer bilgi versin. Sigortalı mı değil mi?

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