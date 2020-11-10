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Yardıma gitti, altınları çaldı

Girne’de 7 Kasım tarihinde meydana gelen İkametgâhtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.F yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

10 Kasım 2020 Salı 17:30
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Yardıma gitti, altınları çaldı

Girne’de 7 Kasım tarihinde meydana gelen İkametgâhtan hırsızlık meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı S.F yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Fezile Kesat olayla ilgili bulguları aktardı.

Kesat 7 Kasım 2020 tarihinde 17.30 ile 19.00 saatleri arasında Girne adresinde müşteki A.F'ye ait ikametgahın, yatak odasında bulunan komodin üzerinde muhafaza edilen adı edilene ait olan yaklaşık 10.000 TL değerindeki: 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bilezik sirkat edildiğini müştekiden alınan bilgide bir süre önce Türkiye'den ülkeye geldiğini ve karantina sürecinin ardından 6 Kasım 2020 tarihinde akşam saatlerinde evine döndüğünü Türkiye'den getirdiği yaklaşık 10,000 TL değerindeki 2 adet 24 ayar burma örgülü altın bileziğini odasında bulunan komodin üzerinde muhafazaya aldığı beyanında bulunduğunu söyledi.

Polis memuru Kesat müşteki beyanında ayrıca olay günü temizlik yaptığı bir sırada ikametgâhına akrabası olan S.A'nın gelerek kendisine yardım ettiğini, temizlik sırasında bir ara S.A'nın yanından ayrılıp kendisine temizlik malzemesi getirdiğini ve bir süre sonrada evinden ayrıldığını beyan etiğini ancak odasına ayni gün saat 19.00 sıralarında geçtiğinde komodin üzerinde muhafaza ettiği altınlarının yerinde olmadığını fark edip polise şikayete geldiğini aktardı.

Polis aynı gün S.F’nin adli şubeye celp edildiğini ve kendisinden yapılan soruşturmada olay günü A.F'yi ziyaret etmek için evine gittiğini, temizlikte kısa bir süre kendisine yardımcı olduğunu ardından evden ayrıldığını beyan ettiğini söyledi.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında zanlının ikametgahının arandığını ancak kanunsuz hiçbir şey bulunmadığını kaydeden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün daha tutukluluk talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

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