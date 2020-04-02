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"Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığından kimse şüphe duymasın"

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, 27 Mart’ta Diyalog TV ile ortak bağış kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, “gösterilen ilgi ve hassasiyetinden dolayı halkımıza çok teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.

02 Nisan 2020 Perşembe 14:59
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"Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığından kimse şüphe duymasın"

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, 27 Mart’ta Diyalog TV ile ortak bağış kampanyası başlatıldığını hatırlatarak, “gösterilen ilgi ve hassasiyetinden dolayı halkımıza çok teşekkür ederiz” açıklamasında bulundu.    

“Gücünü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) halkının vicdan, merhamet ve insaniyet duygularından alan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, her yerde ve her koşulda insanlığın acılarını dindirmek ve onurunu korumak adına, bireyler arasında gönüllü yardımlaşmayı ve dayanışmayı destekleyerek barışı, saygıyı ve hoşgörüyü kuvvetlendiren ve yayan bir hayır kuruluşudur” denilen açıklamada, bağış toplama yetkisine sahip olduğu da vurgulandı.

Genel Başkan Esat Altay tarfından yapılan açıklamada “toplanan her bir kuruşun tam hakkaniyet ve sorumluluk çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaştıracağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın” ifadesi de kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Dernek için toplanan bağışlar dernek faaliyetlerini yürütme, görevlerini yerine getirme ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Gıda ve Hijyen Kolisi(Paketi) olarak kullanılmaktadır.

Tüzüğümüz gereğince yardımlarımız bu ve buna benzer şekilde sürdürülmektedir ve hiçbir şekilde nakdi yardım yapılması söz konusu değildir. Derneğimize bağış yapmak isteyen hayırsever kişi ve kurumlar bankaya para yatırmaları durumunda kendilerine dekont verilmektedir ve bu kişiler derneğimize dekont ibraz etmeleri durumunda bağış makbuzu da verilmektedir.

Şu konunun hassasiyetle bilinmesini isteriz ki Kurumumuzda toplanan her bir kuruşun tam hakkaniyet ve sorumluluk çerçevesinde ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza ulaştıracağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu süreç içerisinde de yapılan faaliyet ve yardımlar kamuoyuna şeffaf bir şekilde açıklanacaktır. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde desteğini esirgemeyen tüm hayırsever kişi ve kurumlara tekrardan teşekkür eder, en kısa sürede bu zor günleri atlatmayı temenni eder, sağlıklı günler dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay DerneğiYardımKornavirüsCoronavirüs
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vatandas 2020-04-02 16:24:48

BIZLER KARSIYAKADA KALIYORUZ HICBIR BELEDIYE VE MUHTAR IHTIYACI OLAN INSANLARA GEZIP DE SORMUYORLAR OZEL SEKTOR CALISANIYIZ MASS ALMADIK HALIMIZ NE OLACAK YARDIM BEKLIYORUZ

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Kktc 2020-04-02 16:49:22

İhtiyaç sahipleri belirlenen kişiler mi ben 17 gündür karantinadayım hiç kimse bana birşeyler getirmedi .. Devletin malı deniz yemeyen keriz. Belkide yetkililer akraba eş dosta peşkeş çekiyor kim bilir.

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