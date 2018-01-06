Yargı günü hapiste bekleyecekler

Havadis'ten Devrim Demir'in haberine göre, Girne’de 31 Aralık günü saat 01.30 sıralarında balkon kapısından O.T.’nin ikametgâhına giren ve yatak odasında bulunan Laptop bilgisayarı sirkat eden soyguncular, Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

“Evin sahibi O.T.’nin bize borcu vardı ve ödemediği için empati olsun diye laptopu aldık” diyen zanlılar Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun, teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldılar.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, “Geceleyin ev açma” suçunun 10 yıla kadar hapislik cezası olduğuna dikkati çekerek zanlıların ağır teminata bağlanmasına karar verdi.

Mesutoğlu, Bostancıoğlu ve Samsun’un yargılanıncaya kadar yurt dışına çıkışlarını yasaklayarak, 5’er bin TL nakdi, KKTC vatandaşı 1’er kefilin imza edeceği 100’er bin TL kefalet senedi imza ederek serbest bırakılmalarına emir verdi.

Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen hırsızlar, 45 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderildi.

Savunmaları ilginçti

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Yağız Kol’u tanık olarak dinletti. Zanlılar Süleyman Bostancıoğlu ve Özhan Samsun’un “Geceleyin ev açma”, “Sirkat” ve “Mülke Tecavüz” suçlarından tutuklu olduklarını belirten Yağız Kol, zanlıların gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiklerini belirtti.

“O.T.’den alacağım olduğu için yaptım”

Mahkemeden söz alan zanlı Süleyman Bostancıoğlu, “O.T.’den alacağım olduğu için bunu yaptım” derken, zanlı Özhan Samsun ise “Benim suçum yok. Ben sadece arkadaşımın yanındaydım. O.T.’yi defalarca aradık fakat telefonunu açmadı. Bizde empati olsun diye evine gidip bilgisayarını aldık” dedi. Soruşturmanın tamamlandığını söyleyen Kol, zanlıların yargılanacakları güne kadar uygun bir teminata bağlanmalarını talep etti.