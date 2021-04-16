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YARGI LAİKLİKTEN TAVİZ VERMEDİ

Ali Kişmir'in bugünkü yazısı...

16 Nisan 2021 Cuma 09:02
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YARGI LAİKLİKTEN TAVİZ VERMEDİ

Dün yargımızın Kuran Kursları ile ilgili verdiği kararı ayakta selamlıyorum...
Lafı çok uzatamaya gereke yok!..
Yargımız dün açıkça Din İşleri Dairesi’nin düzenlediği kaçak Kuran Kurslarına “Dur” demiştir!..
“Efendim bu karar şunu anlatmıyor, buna işaret ediyor” falan hepsi hikaye!..
Yargı demokrasi kılıcını kullandı ve “Kıbrıs Türk Toplumu laiktir” dedi!..
Nokta.
Ülkemize dayatılmak istenen Sünni İslam ve gericiliğe karşı siyasetin yapamadığını...
Hatta toplum olarak bizlerin tepkisinin de yetersiz kaldığı bir süreçte tam da ihtiyacımız olan bir anda yargımız devreye girdi...
Bu toplumun sistemini ve kültürünü korudu!..
Ayarlarımızla oynanmasını engelledi!..
“Şeriat” istemine “Dur” dedi!..
Küçük yaştaki çocukların kafalarının yıkanmasına izin vermedi!..
Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı kardeşimi kutlarım!..
Yargımızın önünde saygıyla eğilirim!..
Bunun adı güven tazelemedir!..
En önemlisi de bir başkaldırıdır!..
Yargımız, Kıbrıslı Türkleri devşirmeye çalışanlara “Ben buradayım” diyor!..
Bana göre bu karar bir milattır!..
Önemi çok çok büyüktür!..
O nedenle bu karara hak ettiği değeri vermeliyiz!..
Yargımıza ve bu karara sahil çıkmalıyız!..
Gelebilecek her türlü baskıya karşı yargımızı korumalıyız!..
Tıpkı dünkü kararla onun bizi koruduğu gibi!..
Arif Hoca’nın o mükemmel tespiti ile yazımızı sonlandıralım;
-Coğrafya tarihi her zaman yener!..

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Ali Kişmir
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