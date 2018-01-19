Yargıç: Mağdur da olsalar kalabilecekleri tek yer polis hücresi 

Diyalog gazetesinden Hüseyin Çiçek'in haberine göre; Gazimağusa’ya bağlı Tatlısu sahilinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin operasyonu sonucu Tatlısu sahilinde yakalanan 9 mülteci ile mültecileri ülkeye getiren Muhammed Ahmed Ebdelik dün Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Ebdelik’in mültecilerin her birinden Bin 500 Dolar para aldığı ve onları kandırarak KKTC’ye getirdiği belirtilirken, üçü Fildişi sahili, üçü Kongo, ikisi Kamerun ve biri Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu olmak üzere 9 mülteci ile mültecilerin zanlı Muhammed Ahmed Ebdelik için ek tutukluluk talep edildi.

Polis olayı anımsattı

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis memuru Ayhan Arabi, 16 Ocak 2018 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, Tatlısu sahilinde, bir polis ekibi tarafından düzenlenen operasyon sonucu zanlıların tespit edilerek gözaltına alındığını söyledi. Arabi, zanlıların yakalandığı esnada, yanlarında bulunan 3 adet can yeleği ile bir kiralık aracın da emare olarak alındığını sözlerine ekledi. Zanlıların 2 kişi tarafından kiralık araçlarla olay yerine getirildiğini ve Türkiye, ardından ise Belçika’ya götürülmek için bekletildiklerini tespit ettiklerini anlatan Arabi, zanlılardan bir tanesinin gönüllü ifade verdiğini söyledi. Arabi, zanlıların yanında tespit edilen aracın da, zanlıları bölgeye getiren şahıslardan birinin aracı olduğunu ve şahısların operasyondan önce bölgeden ayrıldıklarının tespit edildiğini ifade etti.

Her biri Bin 500 Dolar verdi

Zanlı Muhammed Ahmed Ebdelik ile Ali Minnoş isimli bir şahsın, mültecilere yardım ettiği gerekçesi ile tutuklandığını kaydeden Arabi, Ali Minnoş’un meselede polise yardım eden taraf olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldığını söyledi. Mültecilerin gönüllü ifade vererek, Muhammed Ahmed Ebdelik’e Bin 500’er Dolar para verdiklerini ve karşılığında Belçika’ya götürüleceklerini anlattıklarını açıklayan Arabi, soruşturma kapsamında aranmakta olan bir şahsın daha olduğunu ifade etti. Arabi, soruşturma maksatlı mahkemeden ek süre talep etti.

Muhammed Ahmed bizi kandırdı

Mahkemede söz alan mülteciler, Muhammed Ahmed Ebdelik tarafından kandırıldıklarını iddia ederken, Muhammed Ahmed Ebdelik’in avukatı ise müvekkilinin zanlıları polise yakalatan kişi olduğunu, bu nedenle zanlıların müvekkiline husumet beslediklerini ve iftira attıklarını öne sürdü.

Yargıç: Mağdur da olsalar kalabilecekleri tek yer polis hücresi

Yargıç Gökhan Asafoğulları, 9 mültecinin, olayda her ne kadar da mağdur da olsa, yasal bağları olmamaları nedeni ile ülkemiz mevzuatına göre polis hücresinden başka bir yerde kalmalarının mümkün olamayacağını ve mahkemenin bu hususta farklı bir karar üretemeyeceğini vurguladı. Huzurdaki meselede taraflar arasında iddialar olduğunu da belirten Asafoğulları, gerek bu iddiaların açığa kavuşturulması gerekse soruşturmanın tamamlanabilmesine olanak sağlamak için zanlıların 7 gün daha polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdiğini açıkladı.