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Yargıç, Tiken'ne duyarlı yaklaştı

Hırsızlığa teşebbüs suçundan yargılanan 19 yaşındaki Onur Tikene mahkeme mülayim davrandı...

25 Ocak 2018 Perşembe 11:05
Yargıç, Tiken'ne duyarlı yaklaştı
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Diyalog gazetesinde yayınlanan Hüseyin Çiçek'in haberine göre; Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde hırsızlığa teşebbüs suçundan yargılanan 19 yaşındaki Onur Tiken hakkındaki davada dün karar açıklandı. Mahkeme, parçalanmış bir ailenin çocuğu olan sanığa bir fırsat vermeyi uygun gördü. Yasada 3 yıl hapislik öngören suçtan yargılanan sanık kısa süreli hapse mahkûm edildi. Sanığı 6 ay hapse mahkûm eden mahkeme, aile korumasından mahrum olan çocukların suça meyilli olabildiğine vurgu yaptı. 

“Parçalanmış bir ailenin ferdidir” 

Kararı okuyan Gazimağusa Ceza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, her ne kadar sanığın suç dosyası kabarık biri olsa da, anne ve babası ayrı olan ve parçalanmış bir ailenin ferdi ve aile bakım ve himayesinden yoksun biri olduğunu söyledi. Bu tür gençlerin suça daha kolay yönelebildiğine özellikle dikkati çeken Yargıç Gökhan Asafoğulları, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddi ve ağır bir suç olduğunu ve son zamanlarda yaygınlık gösteren suç türleri arasında bulunduğunu ifade etti.  

6 ay ceza aldı 

Yargıç,  bu tür suçu işleyen kişilere uzun süreli hapislik cezası verilmesi gerektiğini ifade etti, ancak huzurda bulunan sanığın, parçalanmış aile yapısı ve mahkemeden özür dileyerek hayatını bir düzene sokma niyetinde olmasını belirtmesini de göz önünde bulundurduğunu söyledi. Asafoğulları, huzurundaki sanığa fırsat mahiyetinde kısa süreli bir hapislik cezası vermeyi uygun bulduğunu ifade etti ve sanığı 6 ay hapse mahkûm ettiğini açıkladı. 

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