Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Güney Kıbrıs'tan araç çaldı
Postacıya 18 ay hapis cezası
Postacıya 18 ay hapis cezası
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan 3 kişi daha var
Gönyeli 'de şüpheli ölüm: Aranan...
Eşini ve kızını darp etti
Eşini ve kızını darp etti

Yargıçların görev yerleri belirlendi

2021-2022 Yeni Adli Yılda yargıçların yeni yerleri belli oldu.

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:31
386 Okunma
Yargıçların görev yerleri belirlendi

2021-2022 Yeni Adli Yılda yargıçların yeni yerleri belli oldu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığı’na Fadıl Aksun getirilirken, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip, Yargıç Murat Soytaç heyeti oluşturdu. Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde de değişime gidildi. Başkanlığa Musa Avcıoğlu getirilirken, heyete Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Özge Uğraşın geldi. Girne Ağır Ceza heyeti de değişti. Girne Ağır Ceza Mahkeme Başkanlığına Melek Esendağlı getirilirken, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, Yargıç Dilşah Karayel heyeti oluşturdu.

Son Güncelleme: 28.06.2021 16:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa’da 5 Saatlik Elektrik Kesintisi
Gazimağusa’da 5 Saatlik Elektrik Kesintisi
KOOPBANK ile KOOP-SEN Uzlaşamadı
KOOPBANK ile KOOP-SEN Uzlaşamadı
Mesut Genç'ten çok sert açıklama ; "Tam bir acizlik"
Mesut Genç'ten çok sert açıklama ; "Tam bir acizlik"
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim